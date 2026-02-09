بنكهة يونانية.. العلا يعود بنقاط الباطن

تغلب فريق العلا الأول لكرة القدم، الإثنين، على مضيفه الباطن بهدف دون رد لحساب الجولة الـ 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليواصل مطاردة الدرعية صاحب المركز الثاني الذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط.

أما الباطن، الذي لم يذق طعم الانتصار منذ الجولة السادسة، المؤجلة، بفوزه 3ـ1 على الجبيل، فواصل نتائجه السلبية بالخسارة الـ 15، والسابعة على ملعبه ليتعقد موقفه أكثر من بين الثلاثة المهددين بالهبوط.

ورغم السيطرة الميدانية على الكرة «52%» فشل لاعبو العلا في استغلال الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، واكتفوا بهدف وحيد جاء عن طريق المهاجم اليوناني إفثيميوس كولوريس في الدقيقة 42، مستفيدًا من عرضية الجناح البرازيلي ميشيل، الذي شارك للمرة الثانية منذ قدومه من فلامينجو في الانتقالات الشتوية، إلى منطقة الجزاء حيث لم يجد صعوبة في إرسالها للمرمى.

وحاول كلا الفريقين زيارة الشباك في الشوط الثاني لكن دون جدوى حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز العلا بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن العروبة الرابع، والذي تغلب بدوره الإثنين على مضيفه الجبيل 3ـ2.

أما الباطن فتجمد عند ثماني نقاط في المركز الـ 17 قبل الأخير، وبفارق 12 نقطة عن أقرب مراكز الأمان والذي يحتله العربي حاليًا.