في 5 دقائق.. الجبلين يعاقب البكيرية

ضاعف فريق الجبلين الأول لكرة القدم معاناة ضيفه البكيرية بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار عليه «2ـ1»، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وحقق أصحاب الأرض انتصارهم الثاني تواليًا، والـ 11 خلال الموسم الجاري، رافعًا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس.

وفي المقابل امتدت سلسلة عدم الفوز للضيوف إلى الجولة الخامسة تواليًا بعد خسارته في 4 جولات، وتعادله الجولة الماضية 1ـ1 مع الرائد، ليتلقى خسارته الثامنة، ويبقى عند 33 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل فاجأ البكيرية أصحاب الأرض بهدف سريع عن طريق جوناثان مويا بعد مرور 7 دقائق فقط على صافرة البداية انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن جواو نيفيز من إدراك التعادل لفريقه الجبلين من ركلة جزاء عند الدقيقة 68، قبل أن يضاعف إبراهيما توريه النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 73 انتهت عليه المواجهة.

وضمن الجولة ذاتها يحل جدة ضيفًا على الأنوار في حوطة تميم، بينما يستقبل الوحدة نظيره الفيصلي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع الثلاثاء