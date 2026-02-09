العروبة يعود إلى طريق الانتصارات بثلاثية الجبيل

عاد فريق العروبة الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بفوز في الوقت القاتل على مضيفه الجبيل خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف، الإثنين، ضمن الجولة الـ21 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وتقدم العروبة بهدف السبق عن طريق أيمن الحجيلي عند الدقيقة 19 انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن الجبيل من إدراك التعادل عن طريق روبيرتو دياز عند الدقيقة 50.

وعندما كانت المباراة تسير نحو التعادل حضرت الإثارة في الوقت بدل الضائع عندما ضاعف نوانكو سيمون النتيجة لفريق العروبة عند الدقيقة 90+7، وبعدها بأربع دقائق عزز دارون جونزاليس النتيجة بهدف ثالث، قبل أن يتمكن فيصل فجر من تقليص الفارق للجبيل عند الدقيقة 90+13.

وكان العروبة خسر على ملعبه في الجوف 1ـ2 أمام أبها في الجولة الماضية.

ورفع العروبة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، فيما بقى الجبيل عند 8 نقاط في المركز الـ 18 «الأخير».

وضمن الجولة ذاتها يحل جدة ضيفًا على الأنوار في حوطة بني تميم، بينما يستقبل الوحدة نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع الثلاثاء.