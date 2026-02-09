بعد 13 مواجهة.. التعادل يقتحم نتائج الهلال القارية

خاض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراةً خاليةً من الأهداف أمام مضيفه شباب الأهلي الإماراتي، مساء الإثنين في مدينة دبي، وتعادل للمرة الأولى قاريًّا بعد 13 مواجهة كسِب معظمها.

ولعِب الهلال أمام شباب الأهلي، على ملعب راشد، بتشكيلٍ أغلبه من اللاعبين الاحتياطيين، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشرك المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الفرنسي ماتيو باتوييه، حارس المرمى، و15 لاعبًا آخر، في ظل غياب المغربي ياسين بونو، الحارس الأساسي، بسبب إصابة في الكتف. وشارك خمسةٌ من لاعبي الفريق الجدد، المنضمين خلال فترة الانتقالات الشتوية، هم مراد الهوساوي، والفرنسيان سايمون بوابري، ومحمد قادر ميتي، الذي دخل بديلًا، وسلطان مندش، والإسباني بابلو ماري.

وغاب التعادل عن آخر 13 مباراة للهلال في دوري الأبطال قبل سابع جولات النسخة الجارية.

وبعد تعادله 1ـ1 مع السد القطري، أواخر نوفمبر 2024 ضمن مرحلة المجموعات من النسخة الماضية، كسِب الفريق 11 من لقاءاته الآسيوية وخسِر من باختاكور الأوزبكستاني والأهلي السعودي.

ويتصدر «الأزرق» ترتيب مجموعة الغرب برصيد 19 نقطة، بعدما كسِب مبارياته ضمن الجولات الست الماضية، ما أهَّله مبكرًا إلى ثُمن النهائي.