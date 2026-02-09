تعادل يعطل الدحيل والشارقة

تأجَّل حصول فريق الدحيل القطري الأول لكرة القدم ومنافسه الشارقة الإماراتي على بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى آخر جولات مجموعة الغرب، بعد تعادلهما بهدف لمثله، مساء الإثنين، على ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة.

وجاء هدفا المباراة من ضربتي جزاء عن طريق البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب وسط الشارقة، والجزائري عادل بولبينة، جناح الدحيل، في الدقيقتين 41 و82.

ورفع التعادل رصيد الفريقين إلى 8 نقاط، فيما يقف الدحيل سابعًا بفارق الأهداف أمام الشارقة الثامن، وهما شاغلا آخر المراكز المؤهلة لثمن النهائي.

وأصبح الفريقان مهدَّدين من الغرافة والسد القطريين، صاحبي المركزين التاسع والعاشر، بـ 6 و5 نقاط على الترتيب.

والثلاثاء، يلعب الغرافة مع الاتحاد، والسد مع تراكتور الإيراني في ختام مباريات الجولة السابعة.

ويستطيع الفريقان القطريان تجاوز الدحيل والشارقة في الترتيب إذا فازا بفارق أهداف يُمكِّنهما من ذلك.

وفي الجولة الأخيرة، سيحل الدحيل ضيفًا على الشرطة العراقي، الذي ودّع البطولة رسميًا، فيما يستقبل الشارقة منافسه ناساف كارشي الأوزبكي، متذيل الترتيب والمغادر بدوره من المنافسات.