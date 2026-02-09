رين.. 4 خسائر تطيح بالمدرب

أقال نادي رين الفرنسي، الإثنين، السنغالي حبيب باي، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، عقب سلسلة من أربع هزائم متتالية، آخرها أمام لانس بهدف دون رد، السبت الماضي.

وأفاد النادي في بيان بأنه «باشر إجراءات» فسخ عقد باي، على أن يحل مكانه سيباستيان تامبوريه، مدرب الفريق الرديف.

وسبق لتامبوريه أن أشرف على الفريق الأول لمباراة واحدة في نوفمبر 2024، عقب إقالة جوليان ستيفان، وتعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ويحتل رين المركز السادس في الترتيب العام للدوري الفرنسي، قبل أن يصطدم بباريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب، الجمعة.

وكان رين يمني النفس في المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، ولا سيما بعد فوزه على ليل 2ـ0 قبل شهر، في سلسلة من ستة انتصارات في سبع مواجهات.

لكن الفريق أصيب بتراجع الفترة الأخيرة، بعد أن فشل في تحقيق الفوز في خمسة مواجهات من بينها أربع خسائر إحداها على ملعبه أمام لوريان «0ـ2»، في حين كان الأسوأ سقوطه برباعية نظيفة أمام موناكو، إضافة إلى خروجه من مسابقة كأس فرنسا أمام مرسيليا 0ـ3، قبل أن يسقط أمام لنس 1ـ3، السبت.