هالاند: الإرهاق ليس سببا في تراجعي

رفض النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن يكون الإرهاق عذرًا لتراجعه عن التهديف في 2026، مطالبًا نفسه بالمزيد للإبقاء على حظوظهم في سباق الفوز بأربعة ألقاب.

وسجّل هالاند هدف الفوز القاتل على ليفربول من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الأحد، ليبقى على بعد ست نقاط من أرسنال في سباق الدوري الممتاز.

وحقق هالاند 28 هدفًا في 36 مباراة الموسم الجاري، لكنه لم يهز الشباك من اللعب المفتوح في الدوري منذ 20 ديسمبر، ولديه ثلاثة أهداف فقط في آخر 13 مباراة.

وقال هالاند «25 عامًا» في تصريحات صحافية: «بالطبع لم أسجل ما يكفي من الأهداف منذ بداية هذا العام، وأعرف أن عليّ التحسن. أعلم أني بحاجة إلى أن أكون أكثر حدة، وأن أكون أفضل في كل هذا، وهذا شيء يجب أن أعمل عليه».

وكان مدربه الإسباني بيب جوارديولا قال، الشهر الماضي، إن هالاند «مرهق» بسبب جدول المباريات المزدحم، بينما ينافس سيتي في أربع بطولات.

وأضاف هالاند: «لا أريد التحدث عن تراجع أدائي. لا أعتقد أن هناك عذرًا.. الإرهاق كثير منه في الرأس. هناك الكثير من المباريات، انظر إلى الجدول، الأمر ليس سهلًا. بالنسبة لي، الأهم هو البقاء لائقًا وأن أكون جاهزًا لمساعدة الفريق».

وكان سيتي في طريقه للتأخر بتسع نقاط عن أرسنال حتى النهاية في أنفيلد، حيث تخلف بهدف من ركلة مباشرة للهنجاري دومينيك سوبوسلاي قبل ست دقائق من الوقت الأصلي للمباراة، إلى أن صنع هالاند هدف التعادل للبرتغالي برناردو سيلفا، ثم حافظ هالاند على هدوئه وسط الأجواء الصاخبة ليسجل ركلة الجزاء التي أعادت سيتي إلى سباق اللقب.

ويمكن لسيتي زيادة الضغط على أرسنال بالفوز على فولهام، الأربعاء، لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط قبل مواجهة أرسنال مع برنتفورد بعد 24 ساعة.

وأوضح هالان: «سبق أن رأينا أن سباق اللقب لا ينتهي حتى نهايته.. الآن يجب أن أركز على فولهام لأن هناك الكثير من المباريات المتبقية».