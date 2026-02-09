جوتا تخطف ذهبية التزلج السريع

عوضت الهولندية جوتا ليردام ما فاتها قبل أربعة أعوام في بكين، وأحرزت ذهبية التزلج السريع على الجليد 1000 متر، الإثنين، في أولمبياد ميلانو كورتينا 2026.

وحلت صاحبة الـ27 عامًا في بكين ثانية خلف اليابانية ميهو تاكاجي، لكنها ردت بأفضل طريقة ونالت الذهبية مع رقم قياسي أولمبي جديد، فيما اكتفت منافستها بطلة العالم لعام 2025 بالمركز الثالث والبرونزية.

وسجلت ليردام 1:12.31 دقيقة، لتتقدم بفارق 0.28 ثانية على مواطنتها فيمكه كوك، التي نالت الفضية، فيما تخلفت بطلة بكين 2022 عن المركز الأول بفارق 1.64 ثانية.

أما الأمريكية بريتني بوّ، صاحبة البرونزية في بكين قبل أربعة أعوام، فحلت رابعة بفارق 2.24 ثانية عن ليردام.

وكان الرقم الأولمبي السابق بحوزة تاكاجي بالذات حققته في بكين قبل أربعة أعوام «1:13.19 دقيقة»، فيما تملك بوّ الرقم القياسي العالمي وقدره 1:11.61 دقيقة حققته في مارس 2019 في سولت لايك سيتي.