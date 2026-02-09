إنزاجي: أردنا الفوز.. ومنحنا الجدد الفرصة

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه لَعِب من أجل الفوز أمام شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، في مدينة دبي، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد التعادل السلبي: «كنا نسعى إلى الفوز، وشباب الأهلي قدم مباراة جيدة أمامنا».

وأشار الإيطالي إلى الاختلاف بين الشوطين، قائلًا: «الشوط الأول كان للأهلي، وفي الشوط الثاني لعِبنا بشكل جيد»، مبديًا ارتياحه لمنح عددٍ من اللاعبين، المنضمين حديثًا إلى فريقه، فرص المشاركة، مثل مراد الهوساوي، وإراحة آخرين، كالصربي سيرجي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، وسالم الدوسري.

وبقِي سافيتش على دكة الاحتياط، ودخل نيفيش بديلًا في الدقائق الأخيرة، فيما لعِب الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز كامل دقائق اللقاء.

واستحسن إنزاجي أداء هيرنانديز، وصرّح: «ثيو قدم مباراة متميزة.. كنا نحتاج إلى متعب الحربي من أجل إراحة ثيو.. ولكن إصابة متعب حالت دون ذلك»، معبرًا عن رضاه على مردود ثنائية الهوساوي ومحمد كنو في خط الوسط، قائلًا إنها ساعدت الفريق.