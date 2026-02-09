سوزا: التعادل مع الهلال.. نتيجة إيجابية

عدَّ البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، التعادل مع الهلال نتيجة إيجابية.

وانتهى لقاء الفريقين، الإثنين على ملعب راشد في مدينة دبي، من دون أهداف، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وصرّح سوزا خلال مؤتمرٍ صحافي: «شدّة المباراة كانت عالية، ومع إجراء مدرب الهلال عددًا من التبديلات أصبح فريقه أقوى واشتد التنافس، فريق كبير مثل الهلال لا يستهان به ويمتلك لاعبين متميزين، ونحن كنّا أقوياء فنيًا».

وضَمِن الهلال، الذي رفع عدد نقاطه إلى 19، التأهل إلى ثُمن النهائي، في وقت سابق من منافسات المجموعة. فيما لم يحسم شباب الأهلي، صاحب المركز الخامس بـ 11 نقطة، عبوره من مرحلة المجموعات.

وأثنى سوزا على أداء فريقه، خاصةً في الشوط الأول، ووصف التعادل مع فريقٍ مثل الهلال بأنه نتيجة جيدة.

وخلال المؤتمر ذاته، عبّر البرازيلي جيليرمي بالا، جناح شباب الأهلي، عن سعادته بالحصول على جائزة «أفضل لاعب» في المباراة.

وقال: «سعيد بما قدمناه وباختياري أفضل لاعب»، مضيفًا أن اللقاء كان تنافسيًا داخل الملعب، واصفًا الهلال بأنه فريق كبير يمتلك عناصر قوية.