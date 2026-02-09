مرسيدس ولكزس وBMW وكامري تتصدر مبادرة آل الشيخ

تصدرت سيارات «مرسيدس وكامري ولكزس وBMW740»، قائمة الأكثر تبرعًا ضمن المبادرة التي أطلقها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، كجوائز مخصصة للسعوديين والسعوديات، ضمن الفعاليات المتنوعة التي يشهدها موسم الرياض في نسخته الجارية.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «الباب مفتوح لشركاء الموسم والشركات الكبرى للمساهمة ووكالات السيارات وسنحرص في الموسم أن تكون للشباب والبنات».

وحظيت المبادرة باستجابة فورية من عدد من الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد، الذين أعلنوا عن تبرعهم بمجموعة من السيارات.

وتجاوزت جملة السيارات المتبرع بها لصالح المبادرة 118 سيارة حتى ساعة كتابة ونشر الخبر.

وأكد آل الشيخ أن المبادرة تأتي في إطار حرص موسم الرياض على مكافأة جمهوره، وتعزيز التفاعل مع الفعاليات الترفيهية المتعددة التي تُنظم طوال فترة الموسم.

وسبق أن أطلق آل الشيخ مبادرة «ليلة العمر» ضمن فعاليات موسم الرياض لتزويج مئات الشباب والشابات السعوديين في حفل زفاف جماعي، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوفر المبادرة حفل زفاف متكامل، وعشاء، وهدايا، وتدعمها جهات عدة.