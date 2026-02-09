«سلوب ستايل».. ماتيلد تحرم إيلين من ذهبية التزلج الحر

أنهت السويسرية ماتيلد جريمو آمال الصينية إيلين جو في تحقيق ثلاثية ذهبية تاريخية في الألعاب الأولمبية الشتوية، بعدما نجحت في الدفاع عن لقبها في مسابقة «سلوب ستايل» ضمن رياضة التزلج الحر، الإثنين في منتزه ليفينيو سنو بارك في إيطاليا.

وفي تكرار لنتيجة ألعاب بكين 2022، سجلت جريمو 86.96 نقطة في جولة ثانية مذهلة، وتفوّقت بفارق ضئيل على جو التي بلغ أفضل مجموع لها في محاولاتها الثلاث 86.58 نقطة، فيما ذهبت البرونزية الى الكندية ميجان أولدهام.

وتتضمن منافسات «سلوب ستايل» اجتياز مسار مليء بالعقبات المختلفة، من سكك وقفزات متنوعة، ويتم تقييم المتسابقات بناء على تنوع حركاتهن وإبداعها وجودتها.

وبزيّ أسود بالكامل، حرمت جريمو التي بلغت الـ 26 الأحد، جو صاحبة الـ22 عامًا من فرصة أن تصبح أول متزلجة حرة تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في النسخة نفسها من الألعاب الأولمبية، بعدما سجّلت مرورًا ثانيًا مدهشًا.

أما جو التي كانت قد تصدّرت المنافسة أولًا بفضل قوتها الاستعراضية، فأخفقت بزي أبيض مزدان بنقوش التنين الصيني، على غرار تصفيات السبت، في الهبوط بنجاح على السكة الافتتاحية في محاولتيها الأخيرتين.