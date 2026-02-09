5 تعادلات بين الهلال وشباب الأهلي

انتهت المواجهة الآسيوية الـ 13 بين فريق الهلال الأول لكرة القدم وشباب الأهلي الإماراتي، مضيفه الإثنين في دبي، بالتعادل الخامس، والأول منذ أكثر من 10 أعوام.

وتعادل الفريقان من دون أهداف، على ملعب راشد، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفيما ضَمِن الهلال، متصدر المجموعة بـ 19 نقطة، التأهل إلى ثُمن النهائي، في وقت سابقٍ من منافسات الغرب، رفع شباب الأهلي عدد نقاطه إلى 11، وبقِيَ في المركز الخامس، ولم يُحسَم تأهله بعد.

وفاز الهلال بستٍ من مبارياته القارية مع شباب الأهلي، التي جرت كُلُّها ضمن المسابقة ذاتها باسميها السابق «دوري أبطال آسيا» والحالي، المُستحدث منذ صيف 2024. وكسِب الفريق الإماراتي اثنتين من هذه المباريات، وحسم التعادل أربعًا سابقة، آخرها بنتيجة 1ـ1 في 29 سبتمبر 2015، قبل أكثر من 10 أعوام، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

منذ ذلك الحين، جمعت ست مباريات قارية بين الفريقين، فاز الهلال بثلاثٍ منها وشباب الأهلي باثنتين، وحسم التعادل مواجهتهما الأحدث.