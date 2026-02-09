«الأندية العربية».. سارة تنتزع فضية 100 متر حواجز

حصدت الفرق السعودية المشاركة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2026"، ميداليتين جديدتين خلال منافسات التجديف وألعاب القوى، التي جرت، الإثنين.

جاءت أولى الميداليات، عبر الاتحاد السعودي للتجديف الذي حقق فضية منافسات الزوجي عن طريق اللاعبتين الجازي البراهيم ومريم الكعكي.

كما أضاف نادي الخليج ميدالية فضية أخرى في منافسات ألعاب القوى، بواسطة اللاعبة سارة الهلال في سباق 100 متر حواجز.

ويواصل كل من الاتحاد السعودي للتجديف ونادي الخليج مشاركتهما في المنافسات، حيث يستعدان لخوض استحقاقات جديدة يوم غدٍ، ضمن جدول الدورة.

و كان الخليج نال ميداليتين سابقتين جاءت الميدالية الأولى عبر اللاعبة لجين حميد التي نالت فضية سباق 100 متر، فيما جاءت الميدالية الثانية، بواسطة زينب آل عمير بتحقيقها لبرونزية سباق 3000 متر موانع.