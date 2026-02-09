غيابا رونالدو يتكرران 3 مرات مع النصر.. والمدة الأطول 2009

يُسجِّل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر الأول لكرة القدم، أطول سلسلة غياب عن المباريات مع «الأصفر»، في حال خروجه من القائمة التي تواجه أركاداج التركماني، مساء الأربعاء المقبل، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وخاض النصر مباراتيه الأخيرتين في دوري روشن السعودي أمام الرياض والاتحاد 2 و6 فبراير الجاري، ضمن الجولتين 20 و21، من دون رونالدو.

وغاب البرتغالي عن المباراتين رغم جاهزيته للعب، وسط تقارير أكدت رفضه المشاركة اعتراضًا على ضعف تدعيم فريقه بالصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وفي 30 ديسمبر 2022 أعلن النصر تعاقده رسميًا مع النجم العالمي، بعد فك ارتباطه بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعلى مدى أكثر من 3 أعوام، لم يمتد غياب «صاروخ ماديرا» عن النصر لأكثر من مباراتين متتاليتين.

وفي مناسبتين سابقتين افتقد الفريق العاصمي جهود اللاعب لمباراتين متتاليتين، الأولى فور قدومه، والأخرى الموسم الماضي، ثم عاد المشهد ليتكرر حاليًا للمرة الثالثة.

وتأجَّل ظهور رونالدو بالقميص الأصفر لمباراتين، بسبب عقوبة إيقاف انضباطي ترحّلت معه من إنجلترا.

ووقَّع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تلك العقوبة بحق رونالدو، على خلفية حادثة تحطيمه هاتف مشجع، فور نهاية مباراة لمانشستر يونايتد مع إيفرتون في دوري «البريميرليج».

وأدى الإيقاف إلى حرمان النصر من جهوده في مباراتيه أمام الطائي والشباب 6 و14 يناير 2023 ضمن بطولة دوري روشن السعودي.

وبسبب إجهاد عضلي، تكرر غياب «الدون» عن الفريق العاصمي لمباراتين متتاليتين، أمام الأخدود والتعاون، في 12 و16 مايو 2025، لحساب بطولة الدوري.

وفيما عدا ذلك، اقتصرت غيابات رونالدو مع النصر على مباريات مفردة متفرقة، لأسباب مختلفة تتراوح بين الإصابة، والراحة، والإيقاف.

وإذا تخلَّف عن مواجهة أركاداج التركماني، فستصبح هذه المرة الأولى منذ نوفمبر 2022، التي يمتد فيها غيابه لأكثر مباراتين متتاليتين.

وآنذاك تعرض لإصابة أبعدته عن مباراتين لفريق مانشستر يونايتد أمام فولام ضمن «البريميرليج»، وأستون فيلا لحساب كأس الرابطة، تلاهما لقاء تجريبي للمنتخب البرتغالي مع نظيره النيجيري.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني طالت سلسلة غيابات رونالدو لأكثر من مباراتين متتاليتين في 9 تواريخ مختلفة.

وامتد الغياب الأطول لـ 12 مباراة، بين أكتوبر ونوفمبر 2009، بسبب إصابة في الركبة.

أما ثاني أطول غياب، فامتد لـ 8 مباريات متتالية، بين يوليو وسبتمبر 2008، لإصابة في الموضع ذاته أدت إلى خضوعه للمشرط الجراحي.

وغاب المهاجم الأسطوري 5 مباريات متتالية مرَّة في 2016، بداعي شد الأربطة، وأخرى عام 2020 بسبب إصابته بعدوى فيروس «كوفيد 19».

وفي 5 مناسبات مختلفة، غاب عن 3 مباريات متتالية، آخرها نوفمبر 2022 كما ذُكر أعلاه.