يايسله.. معدلات قياسية بعد 20 تحديًا آسيويًا

وصل ماتياس يايسله، المدرب الألماني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى مباراته الـ 20 في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما اكتفى بالتعادل مع الوحدة الإماراتي، الاثنين ضمن سابع جولات مجموعة الغرب، لكنّه ثبَّت مكانه في زعامة مدربي البطولة، من ناحيتي معدل النقاط في المباراة الواحدة ونسبة الانتصارات، مُقارنةً بجميع مدرِّبيها الذين خاضوا 20 مباراةً أو أكثر منذ استحداثها، تحت الاسم السابق «دوري أبطال آسيا»، خلال موسم 2002-2003.

وبدأ يايسله رحلته في دوري الأبطال في 16 سبتمبر 2024، عندما قاد الأهلي إلى الفوز 1ـ0 على بيرسيبوليس الإيراني، ضمن أولى جولات مجموعة الغرب الموسم الماضي. وتَبِع ذلك 11 فوزًا إضافيًا في 12 مباراة، آخرها شقّ الطريق، في 3 مايو 2025، نحو فرحة التتويج، عقِب التغلّب 2ـ0 على كاواساكي الياباني في المباراة النهائية.

ولحساب الموسم الجاري، ضَمِنَ الأهلي عبوره نحو المراحل الإقصائية، جامعًا 14 نقطة من 7 جولات، عقب التعادل مع الوحدة، والذي شَهِد وصول يايسله إلى 20 مباراة آسيوية، توزّعت نتائجها بين 16 فوزًا و3 تعادلات وخسارة وحيدة، ليُسجِّل معدل 2.55 نقطة في المباراة الواحدة، مع نسبة انتصارات وصلت إلى 80 في المئة، ما وضعه على رأس قائمة أفضل مدربي البطولة في هاتين الخانتين.

وتفوّق يايسله في أرقامه على البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، الذي حقق أرقامًا لافتةً بدوره، خلال فترته الثانية مع الهلال، بين 2023 و2025. وحظِي البرتغالي بـ 19 فوزًا في 24 مباراة آسيوية، مقابل تعادلين و3 هزائم، فسجَّل معدّل 2.46 نقطة في المباراة، مع نسبة فوز قريبة من يايسله وصلت إلى 79.2 في المئة.

ولا تشهد أرقام المدربين الآخرين، في معدلات النقاط ونسب الفوز، أي منافسة حقيقية ليايسله وجيسوس، إذ يحتلّ الكوري الجنوبي هونج ميونج بو، المدرب الذي قاد أولسان في بلاده بين 2021 و2024، المركز الثالث، مع معدل 2.15 نقطة في المباراة ونسبة انتصارات تصل إلى 66.7 في المئة.

وتضمُّ قائمة المدربين الذين خاضوا 20 مباراة آسيوية على الأقل وسجّلوا معدلات نقطية ونسب فوز عالية في دوري الأبطال اسماً آخر ارتبط بالفرق السعودية، هو الأرجنتيني رامون دياز، الذي يحتل المركز العاشر، كونه قاد الهلال إلى 14 فوزًا، في 27 مباراة توزّعت على فترتين، قابلتها 9 تعادلات و4 هزائم، ليسجِّل معدل 1.89 نقطة في المباراة، مع نسبة فوز تتجاوز بقليل الـ 50 في المئة.

وتضمّ القائمة اسمًا عالميًا، هو الإيطالي مارسيلو ليبي، المدرب السابق لفريق يوفنتوس وإنتر ميلان في بلاده وبطل كأس العالم مع منتخبه في 2006، إذ يأتي تاسعًا في القائمة الآسيوية، أمام دياز، عبر 15 فوزًا في 26 مباراة قاد فيها جوانجزو إيفرجراند الصيني بين 2012 و2014، مسجلًا معدل 1.92 نقطة في المباراة، ونسبة فوز بلغت 57.5 في المئة.