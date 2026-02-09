روبرتو كارلوس: اعتزال رونالدو ممنوع.. سيلعب ولو بساق واحدة

حث الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر الأول لكرة القدم، على عدم اتخاذ أي قرار متعجل بالاعتزال، مؤكدًا أنه عليه مواصلة كتابة التاريخ ونشر الإلهام بين الصغار الحالمين ببلوغ القمم.

وأثار رونالدو «41 عامًا» أخيرًا جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية بعد امتناعه عن المشاركة في مباراتين لفريقه في الدوري أمام الرياض والاتحاد، بسبب عدم رضاه عن عدم تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في الانتقالات الشتوية، حيث ينافس على لقب الدوري ويتخلف عن الهلال المتصدر بنقطة واحدة.

ومن المتوقع أن يعود رونالدو لقيادة النصر في دوري أبطال آسيا 2 ضد أركاداج التركمانستاني الأربعاء، ثم الفتح في الدوري المحلي السبت.

وعلى الرغم من مسيرة رونالدو الناجحة، ورغبته في مواصلة تسجيل الأرقام القياسية والألقاب، لا تظهر أي نية للاعتزال، إلا أن ذلك لم يمنع نجم ريال مدريد الإسباني «1996-2007» من التأكيد على أنه سيمنعه من ذلك في حال كان ذلك قراره.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية الإثنين عن «أو جوجو» البرازيلية تصريحات المتوج بكأس العالم 2002: «إذا قرر رونالدو الاعتزال، فعليه أن يعلم أنه سيتلقى اتصالًا هاتفيًا يحثه على عدم فعل ذلك».

وقال: «لا ينبغي لرونالدو أن يتسرع في تعليق حذائه.. إنه لا يستطيع التوقف أبدًا. إذا قرر ذلك فسأقول له لا تفعل». وأضاف: «إنه أحد النجوم الذين يمثلون الكثير، سواء للأندية أو المنتخبات، وللأطفال واللاعبين الصغار.. يجب ألا يتوقف عن لعب كرة القدم أبدًا، حتى لو كان ذلك بساق واحدة أو حتى وهو يزحف.. إنه يلهم أي فتى يرغب في بدء مسيرته الكروية بقوة وحماس كبيرين وبلوغ القمة».

وحول رغبة رونالدو في تسجيل رقم تاريخي بإحراز 1000 هدف أكد كارلوس: «بالنسبة لمحبي رونالدو وكرة القدم، فإن رؤيته يواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية أمر رائع».

وأضاف: «أراه سعيدًا وواثقًا في الدوري السعودي.. أنا على يقين تام بأنه سيحقق هذا الإنجاز، فهو يحافظ على نفسه من الإصابات، ويواصل تقديم أداء مميز، إنه بالفعل قدوة يُحتذى بها».

ويخطط رونالدو للفوز بأول لقب له مع النصر منذ انضمامه في ديسمبر 2022، وبلوغ هدفه الـ 1000 في مسيرته الاحترافية ليصبح الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يحقق هذا الإنجاز، الذي يبتعد عنه حاليًا بـ 39 هدفًا.

كما يخطط لقيادة منتخب بلاده في مونديال 2026 ليصبح بذلك الوحيد الذي يشارك في كأس العالم ست مرات، أسوة بالأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قرر الدفاع مع زملائه عن لقب 2022.