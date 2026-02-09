بثنائية.. أتالانتا يبقي على حظوظ «الأبطال»

بقى فريق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم قريبًا من مقاعد دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه كريمونيزي 2-1 الإثنين لحساب الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى.

وسجل أتالانتا هدفيه في الشوط الأول عبر المونتينيجري نيكولا كرستوفيتش بعد عرضية من جاكومو راسبادوري «13»، ودافيدي زاباكوستا بعد مجهود فردي مميز وتسديدة من زاوية ضيقة «25».

وقلص كريمونزي الفارق متأخرًا جدًا عبر النرويجي مورتن ثورسبي «4+90»، مباشرة بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لإلغاء هدف لأتالانتا بداعي التسلل.

وبتأكيد تفوقه على كريمونيزي الذي لم يحقق الفوز على منافسه للمباراة الـ 16 تواليًا في كافة المسابقات وتحديدًا منذ فبراير 1994 «2-0 في الدوري»، رفع أتالانتا رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع بفارق سبع نقاط عن المركز الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، المسابقة التي يخوض فيها الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي في 17 و25 الجاري ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

من جهته، تجمد رصيد كريمونيزي عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر بتلقيه الهزيمة الـ 11.