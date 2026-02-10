مخرج سينمائي يقاضي فريق كاديلاك لفورمولا 1

أوضح دان تاوريس، الرئيس التنفيذي لفريق كاديلاك المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أنه يأمل في التوصل إلى تسوية ودية للدعوى القضائية التي رفعها المخرج السينمائي مايكل باي بشأن إعلان إطلاق سيارة جديدة خلال مباراة السوبر بول الأحد الماضي.

وأظهر الإعلان السيارة السوداء والبيضاء ‌التي لم ‌يتم تسميتها بعد، والتي سيقودها الفريق ‌11 ⁠والأحدث ​في ‌سباقات فورمولا 1 الموسم الجاري، بدعم من شركة جنرال موتورز.

وذكرت صحيفة ذا أثليتيك ومجلة رولينج ستون أن باي، مخرج الأفلام الضخمة مثل ترانسفورمرز «المتحولون» وفيلم «أرماجيدون»، رفع دعوى قضائية بقيمة 1.5 مليون دولار في لوس أنجليس الجمعة الماضي بتهمة خرق العقد والاحتيال، ⁠مدعيًا ​​أن الفريق وتاوريس استخدما أفكاره دون مقابل.

وقالت مجلة رولينج ستون إن ‌المخرج باي أقام الدعوى القضائية بعد ‍نشر مواد متعلقة بالإعلان على الإنترنت قبل إطلاقه الأحد.

قال تاوريس ‍للصحافيين في مكالمة فيديو الإثنين: «نُكن الكثير من الاحترام لمايكل. أعتقد أنه من المخيب للآمال أنه اختار ذلك (الرد القانوني)».

وأضاف: «بالتأكيد، تم إنجاز كل العمل الإبداعي ​قبل وقت طويل من التحدث معه. كنا نرغب في التحدث معه بشأن دوره كمخرج، وليس ⁠أخذ أفكار إبداعية منه».

وتابع: «نحن على ثقة من أنه سيتم حل الأمر وديًا».

ووصف تاوريس، في حديثه للصحافيين من نيويورك، تدشين سيارة الفريق بأنه «نجاح هائل».