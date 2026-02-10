عودة رونالدو ترد الصلاحيات.. وتطيح بالرئيس

تلقَّى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، وعودًا من شركة النادي بمعالجة الأخطاء التي صاحبت المرحلة الماضية في تحرُّك، يهدف إلى إعادة الاستقرار للبيت النصراوي، حسبما كشف عنه مصدرٌ خاصٌّ بـ «الرياضية».

وذكر المصدر ذاته، أن المتأخِّرات المالية الخاصة بالعاملين في النادي سيتمُّ حلها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا له، فإن أبرز ما تضمَّنته هذه الوعود إعادة الصلاحيات الإدارية والمالية إلى البرتغالي خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي، ومواطنه سيماو كوتينيو، المدير الرياضي. ويُتوقَّع أن تحمل الأيام المقبلة تغييرات واسعةً في الهيكل الإداري قد تصل إلى إبعاد عبد الله الماجد، رئيس مجلس الإدارة، ضمن حزمة الإجراءات المطروحة لاحتواء التوتر الداخلي. وبيَّن المصدر، أن إحدى المقابلات الإعلامية التي أجراها الماجد، أثارت انزعاج الدائرة البرتغالية المحيطة بالفريق بعد تعليقات، تناولت عمل الرئيس التنفيذي، والجهاز الفني بقيادة المدرب جورجي جيسوس.

ورجَّح عودة رونالدو إلى قائمة الفريق في مباراة الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي بعد غيابه عن مواجهتَي الرياض والاتحاد.

ويأتي غياب الأسطورة البرتغالية على خلفية اعتراضه على محدودية دعم «الأصفر العاصمي» في فترة الانتقالات الشتوية. ويستند هذا التطور إلى خلفية إدارية سابقة، كانت «الرياضية» كشفت عنها 31 ديسمبر الماضي، حين صدر قرارٌ بالأغلبية من مجلس إدارة شركة النصر عبر بريد إلكتروني رسمي موجَّه إلى مديري الإدارات، تضمَّن تجميد صلاحية البرتغالي خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي، وسحب صلاحيات الصرف المالي من جميع الأفراد مع قصر الموافقات المالية على اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة فقط.

ويحتل النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطةً بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن الهلال المتصدر.