فرانك: الإفلات من الهبوط يحتاج عزيمة

أوضح الدنماركي توماس فرانك، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنهم متعطشون للفوز بالمباريات المتبقية في الدوري الممتاز للخروج من الأوقات الصعبة بعد سلسلة من سبع مباريات دون فوز، مما جعله يتقدم بست نقاط فقط عن منطقة الهبوط على عكس الأداء الذي يقدمه في أوروبا.

وحقق توتنام ثلاثة انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا ليتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 ضمن الثمانية الأوائل، وفي الشهر الجاري تعادل مع ضيفه مانشستر سيتي في الدوري الممتاز. لكن الخسارة 0-2 أمام مانشستر يونايتد السبت الماضي وجهت ضربة أخرى لحملته في المسابقة.

وقال فرانك للصحافيين الإثنين قبل مواجهة نيوكاسل الثلاثاء: «لا شك أننا نتوق بشدة للفوز بالمباريات، بشدة. وأنا أركز على مباراة نيوكاسل، إنها فرصة عظيمة أمامنا ضد فريق جيد.. هل يمكننا اللعب والحصول على ثلاث نقاط غدًا...هذا هو التركيز الرئيسي».

وعندما طُلب من فرانك أن يوضح سبب شعوره بالرغبة الشديدة في الفوز، أشار لاحقًا إلى أن توتنام فاز بسبع مباريات فقط من أصل 25 في الدوري

وقال: «ربما كان بإمكاني صياغة الأمر بشكل مختلف. لكن يجب أن يكون هذا هو الشعور عندما لا نفوز بما فيه الكفاية.. طريقتي في العمل هي.. إذا لم تحقق ما يكفي من الانتصارات، فعليك أن تبذل قصارى جهدك، وأن تبذل المزيد من الجهد، وأن تعمل بجد أكبر.. هذه هي الطريقة للخروج من اللحظات الصعبة».

وأضاف: «بالطبع، لم نحقق ما يكفي من الانتصارات. يجب أن نكون في أمسّ الحاجة للفوز.. إذا لم نكن كذلك، فلن نفهم الوضع الذي نحن فيه، من حيث أننا لم نحقق ما يكفي من الانتصارات، وأننا بحاجة للفوز بمباريات.. هذا ما نريده للجماهير وللفريق وللنادي».

وتعرض الفريق لانتكاسة أخرى بعد إيقاف قلب الدفاع الأرجنتيني كريستيان روميرو ببطاقة حمراء أمام يونايتد، حيث استبعد المدافع ديستني أودوجي، الذي أصيب السبت في عضلات الفخذ الخلفية ، لمدة شهر تقريبًا.

وأضح فرانك: «لسوء الحظ، يعاني ديستني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قادمة».