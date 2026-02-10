كالياري يعيد روما إلى طريق الانتصارات

استعاد فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بتغلبه الإثنين على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين لحساب الجولة الـ 24 من دوري الأولى.

وأعاد هذا الفوز روما لطريق الانتصارات بعدما خسر في الجولة الماضية من أودينيزي بهدف دون رد وقبل ذلك تعادله مع ميلان 1 ـ 1 في الدوري.

وافتتح المهاجم الهولندي دونيل مالين لتسجيل في الدقيقة 25 بعدما تسلم تمريرة وضعته في مواجهة المرمى ليسدد من زاوية صعبة وتسكن كرته الشباك.

وفي الدقيقة 65 عاد اللاعب نفسه ليعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني من عرضية التركي محمد شيليك أمام المرمى مباشرة.

ورفع هذا الفوز رصيد روما إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف يوفنتوس الرابع. أما كالياري فتجمد عند 28 نقطة في المركز الـ 12.