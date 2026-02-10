كاريك: يونايتد على الطريق الصحيح.. وندرك خطورة وست هام

يُدرك مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن ناديه الأول وست هام يُمثل اختبارًا صعبًا، حيث يسافر إلى ملعب لندن في مواجهة لحساب الجولة الـ 26 للدوري الممتاز الثلاثاء.

ويحتل يونايتد المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، برصيد 44 نقطة، مقابل الـ 18 المؤدي إلى الهبوط بـ 23، ويبتعد بفارق ثلاث عن آخر مراكز الأمان والذي يشغله نوتنجهام فورست.

تاريخيًا، لم تمثل فرقة المطارق أو الـ«هامرز» تهديدًا حقيقيًا ليونايتد فمن أصل 59 مباراة بينهما في الدوري الممتاز فاز فقط 11 مرة مقابل 34 خسارة و14 تعادلًا، لكنه كسب مباراتي الموسم الماضي، 2-1 على ملعبه و2-0 في «أولد ترافورد»، وتعادل في الدور الأول 1-1.

وأكد كاريك، الذي عين في 13 يناير الماضي خلفًا للبرتغالي المقال روبن أموريم، في مؤتمر صحافي الإثنين على الحاجة إلى الشعور بعاطفة انتصاراتهم الأخيرة، وقبول التحدي الذي ينتظرهم في لندن العاصمة. لافتًا إلى أنه سيستغل المرونة المتاحة في مراكزهم الهجومية، لتحقيق الفوز الخامس تواليًا.

وأشار إلى أن التحسن الدفاعي والحفاظ على نظافة شباكهم مرتين أمر مرضٍ بالتأكيد ويسهل عليهم الكثير من الأمور: «ليس الأمر بالسهل، لكنه يُسهّلها علينا الكثير من الأمور.. من الأسهل الفوز بالمباريات دون الحاجة إلى تسجيل الكثير من الأهداف كل أسبوع، أليس كذلك؟ يبدو أننا فريق قادر على إحداث الكثير من المشاكل وخلق الفرص وتسجيل الأهداف، لذا من المؤكد أننا نحقق التوازن الصحيح». لكن النجم السابق لمانشستر يونايتد أكد على أنه لا تزال هناك جوانب تحتاج إلى تحسين، ومحاولة أن يكون الفريق أفضل.

وعن نوع التحدي الذي يمثله فريق مثل وست هام الذي يكافح للخروج من دائرة الخطر، قال: «أعتقد أنه يجب علينا خوض المباراة ونحن على دراية بوضع كلا الفريقين. لقد حاولنا توضيح استراتيجيتنا للاعبين في كل مباراة خضناها حتى الآن، وسيكون الأمر نفسه ليلة الثلاثاء. نوع المباراة، وأجواؤها، والمهارات التي سنحتاج إلى استغلالها، كل مباراة لها ظروفها الخاصة. وبالتأكيد، فرق قاع الترتيب تُنافس بشراسة من أجل البقاء.. ونحن كذلك، ولدينا الكثير لنُقاتل من أجله.. لكننا نُدرك تمامًا ما ينتظرنا ليلة الثلاثاء ومدى صعوبة الأمر».

ولفت كاريك إلى التحسن الذي طرأ على وست هام تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو: «أعتقد أنهم بارعون جدًا في الهجمات المرتدة، وخطيرون للغاية. لديهم بعض اللاعبين الهجوميين المميزين.. لقد درسناهم بالفعل ولدينا فكرة كاملة عنهم.. إنهم يشكلون تهديدًا، حقيقيًا، وعندما يكتسبون زخمًا على أرضهم، يصبحون فريقًا خطيرًا، لذا يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع كل ذلك».