فياريال يعاقب إسبانيول برباعية

استعاد فريق فياريال الإسباني الأول لكرة القدم توازنه بفوز عريض على ضيفه إسبانيول 4-1 الإثنين لحساب المرحلة الـ 23 من دوري الدرجة الأولى.

وبعد هزيمتين وتعادل في المراحل الثلاث الماضية ما سمح لأتلتيكو مدريد بإزاحته عن المركز الثالث، استفاد فياريال على أكمل وجه من سقوط نادي العاصمة الأحد على ملعبه أمام ريال بيتيس 0-1 كي يصبح على المسافة ذاتها منه مع مباراة مؤجلة أيضًا في جعبته.

وحسم فريق «الغواصات الصفراء» فوزه السابع تواليًا على ضيفه الكاتالوني في الدوري خلال الشوط الأول الذي أنهاه متقدمًا بهدفي الجورجي جورج ميكاوتادزه «35» وخوسيه ساليناس «41» بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف الثالث والرابع في الشوط الثاني عبر الإيفواري نيكولاس بيبيه «50» وألبرتو موليرو «55». وقلص الضيوف الفارق متأخرًا جدًا عبر الأوروجوياني لياندرو كابريرا «88».

وبعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية جعلته يشق طريقه نحو المراكز المتقدمة، مني إسبانيول بهزيمته الرابعة تواليًا والخامسة في آخر ست مراحل خلال سلسلة من دون انتصارات، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السادس.