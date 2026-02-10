أمام الغرافة.. الاتحاد يبحث عن الأدوار النهائية

يتطلع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى حسم التأهل للأدوار الإقصائية عندما يستضيف الغرافة القطري، الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025ـ2026.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في دوري روشن السعودي، بفارق 16 نقطة عن المتصدر الهلال، ما يجعل الفوز على الغرافة، في أول مواجهة تجمع الفريقين على الإطلاق، فرصة للتعويض.

من جانبه، يدخل الغرافة اللقاء أيضًا بطموح العودة إلى سكة الانتصارات، بعدما فرّط في صدارته لسباق لقب دوري نجوم قطر لصالح السد.

ومع ذلك، يعاني الفريق القطري من سجل سلبي خارج أرضه في البطولة القارية، حيث خسر مبارياته الخمس الأخيرة خارج الديار في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي أطول سلسلة خسائر له في المسابقة، بعدما استقبل في كل منها هدفين أو أكثر.

وكان الاتحاد خسر في الجولة الأولى والثانية أمام الوحدة 1ـ2 في أبو ظبي، وأمام شباب الأهلي 0ـ1 في جدة، ثم فاز في الجولة الثالثة والرابعة على الشرطة 4ـ1 في بغداد، والشارقة 3ـ0 في جدة، وخسر في الجولة الخامسة أمام الدحيل 2ـ4 في الدوحة، وفاز في السادسة على ناساف 1ـ0 في جدة.

في المقابل خسر الغرافة في الجولة الأولى أمام الشارقة 3ـ4 ، ثم فاز في الثانية على الشرطة 2ـ0 في الريان، وخسر الجولتين الثالثة والرابعة والخامسة أمام الأهلي 0ـ4 في جدة، والهلال 1ـ2 في الدوحة، وشباب الأهلي الإماراتي 0ـ2 في دبي، وفاز في الجولة الأخيرة على الوحدة 1ـ0 في الدوحة.