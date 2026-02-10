النصر يفتح ملف بروزوفيتش

فتحت إدارة نادي النصر ملف تجديد عقد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما أكده مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أن اللاعب وطاقم أعماله ينتظرون تحديد موعد الاجتماع الأول مع مسؤولي النادي، من أجل مناقشة ملامح العقد الجديد وصياغته النهائية، مشيرًا إلى أن الصورة لا تزال في إطار التفاوض الأولي، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، على أن تتضح المعطيات بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة.

وينتهي عقد بروزوفيتش، الذي انضم إلى النصر في صيف 2023، مع ختام الموسم الجاري، ما يجعله داخل الفترة الحرة حاليًا التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع إلى الأصفر.

وكانت «الرياضية» أشارت، نقلًا عن مصادرها الخاصة 21 ديسمبر الماضي، إلى أن لاعب الوسط الكرواتي وضع خيار البقاء مع النصر في صدارة أولوياته للموسم المقبل.

وبحسب الخبر ذاته، يشعر الدولي الكرواتي السابق بقيمته الفنية داخل منظومة النصر، ويؤمن بدوره المحوري في توازن الفريق، سواء ضمن رؤية النادي المستقبلية أو ضمن التوجهات الفنية للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

رقميًا، شارك الدولي الكرواتي سابقًا في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع 4 أهداف، وفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت».