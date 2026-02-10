استقالة السكيت من النصر.. والتغييرات تدخل الهيكل الإداري

قدَّم محمد السكيت، الأمين العام لمجلس إدارة شركة نادي النصر والمدير التنفيذي للحوكمة والالتزام والمخاطر، استقالته رسميًّا من مجلس الإدارة، وفق ما ذكره لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وأكد المصدر ذاته، أن السكيت برَّر استقالته بظروفٍ شخصيةٍ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت «الرياضية» كشفت، الإثنين، عن وجود تغييراتٍ مُنتظرٍ حدوثها خلال الأيام المقبلة في النادي، يأتي في طليعتها إعادة الصلاحيات الإدارية والمالية للبرتغالي خوسيه سميدو، الرئيس التنفيذي، ومواطنه سيماو كوتينيو، المدير الرياضي.

وبيَّنت «الرياضية»، نقلًا عن مصدرٍ خاصٍّ، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، تلقَّى وعودًا من شركة النادي بمعالجة الأخطاء التي صاحبت المرحلة الماضية في تحرُّك، يهدف إلى إعادة الاستقرار للبيت النصراوي، منها حل المتأخِّرات المالية الخاصة بالعاملين في النادي.

ووفقًا للمصدر، يُتوقَّع أن تحمل الأيام المقبلة تغييراتٍ واسعةً في الهيكل الإداري قد تصل إلى إبعاد عبد الله الماجد، رئيس مجلس الإدارة، ضمن حزمة الإجراءات المطروحة لاحتواء التوتر الداخلي، إضافةً إلى إعادة الصلاحيات الإدارية والمالية للبرتغاليين.

وذكر لـ «الرياضية» المصدر، أن إحدى المقابلات الإعلامية التي أجراها الماجد، أثارت انزعاج الدائرة البرتغالية المحيطة بالفريق بعد تعليقاتٍ، تناولت عمل الرئيس التنفيذي، والجهاز الفني بقيادة المدرب جورجي جيسوس.

ويُرجَّح عودة رونالدو إلى قائمة الفريق في مباراة الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي بعد غيابه عن مواجهتَي الرياض والاتحاد.

ويأتي غياب الأسطورة البرتغالية على خلفية اعتراضه على محدودية دعم «الأصفر العاصمي» في فترة الانتقالات الشتوية. ويستند هذا التطور إلى خلفيةٍ إداريةٍ سابقةٍ، كانت «الرياضية» كشفت عنها 31 ديسمبر الماضي، حين صدر قرارٌ بالأغلبية من مجلس إدارة شركة النصر عبر بريدٍ إلكتروني رسمي موجَّهٍ إلى مديري الإدارات، تضمَّن تجميد صلاحية البرتغالي خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي، وسحب صلاحيات الصرف المالي من جميع الأفراد مع قصر الموافقات المالية على اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة فقط.