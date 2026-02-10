أمام النهضة.. الشباب يبحث عن العودة

يحلُّ فريق الشباب الأول لكرة القدم ضيفًا على النهضة العماني في ملعب السيب، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية.

ويبحث الشباب عن العودة إلى المنافسة عبر الحصول على النقاط الثلاث، والهروب من المركز الأخير برصيد ثلاث نقاطٍ، فيما يتصدَّر النهضة الترتيب بفارق الأهداف عن الريان القطري بست نقاطٍ، ويحل تضامن حضرموت اليمني ثالثًا بأربع نقاطٍ.

ووفقًا لنظام البطولة، التي تضمُّ مجموعتين، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعةٍ إلى الدور نصف النهائي، بينما تودِّع الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع المنافسات.

وتشهد المباراة عودة الدولي المغربي السابق عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، إلى الفريق.

والتحق المهاجم، البالغ 35 عامًا، بالتدريبات الجماعية، الأربعاء الماضي، عقب إكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي إثر تعرُّضه لإصابةٍ في العضلة الخلفية خلال مباراة الريان، 23 ديسمبر الماضي، ضمن دور المجموعات.

ويُنتظر أن يشهد اللقاء حضور الثلاثي فواز الصقور، وعلي البليهي، وهارون كمارا في القائمة بعد انضمامهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويفتقد الشباب في المباراة البلجيكي يانيك كاراسكو الموقوف لتراكم البطاقات، والبرازيلي كارلوس جونيور بسبب طلب الجهاز الطبي منحه مزيدًا من الراحة.

ويقود المباراة طاقم تحكيم دولي إماراتي مكوَّنٌ من محمد الهرمودي حكمًا للساحة، ويساعده عامر آل علي حكمًا مساعدًا أوَّلَ، ومحمد المازمي حكمًا مساعدًا ثانيًا، وسهيل الملا حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو المساعد «VAR» يحضر عادل النقبي، ويساعده ياسر سبيل.