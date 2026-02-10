جيسوس يبعد محترفي النصر ويستثني 3

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، جميع المحترفين الأجانب عن الرحلة المغادرة إلى تركمانستان باستثناء البرازيليين بينتو ماتيوس، وأنجيلو جابرييل، والعراقي حيدر عبد الكريم قبل مواجهة أركاداج ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن قائمة البرتغالي ضمَّت ستة لاعبين من فريق تحت 21 عامًا.

واستعان جيسوس بـ 18 لاعبًا للمشاركة في المهمة الآسيوية، هم: البرازيلي بينتو ماتيوس، ومبارك البو عينين، ونواف بوشل، ونادر الشراري، وعبد الإله العمري، وسالم النجدي، وعواد أمان، وراكان الغامدي، وأيمن يحيى، وعلي الحسن، وعبد الله الخيبري، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، وعبد الرحمن غريب، وعبد الملك الجابر، وسعد حقوي، والعراقي حيدر عبد الكريم، ومحمد مران، وعبد الله الحمدان.

ويفتقد الفريق في المواجهة خدمات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والفرنسي كينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، والبرتغالي جواو فيليش، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي.

وتغادر بعثة النصر إلى تركمانستان بطائرةٍ خاصَّةٍ، عصر الثلاثاء.

وتأهل الأصفر العاصمي إلى دور الـ 16 عقب تصدُّره المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطةً من ستة انتصاراتٍ دون أي خسارةٍ، أو تعادلٍ.