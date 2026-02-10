«الأولمبية السعودية» تدمج البولو والفروسية في اتحاد واحد

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، قرارَ دمج الاتحاد السعودي للبولو والاتحاد السعودي للفروسية، ليكونا تحت مسمَّى الاتحاد السعودي للفروسية والبولو.

ويتولى الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئاسة الاتحاد بالمسمَّى الجديد.

ويأتي القرار استنادًا إلى ما استُكملت بشأنه المتطلبات والإجراءات التنظيمية المعتمدة، وضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعمول بها، في سياق سعي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إلى تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الأداء الإداري في القطاع الرياضي بوجهٍ عامٍّ، ورياضة الفروسية والبولو على خاصَّةً.

ويهدف الدمج إلى دعم تطوير وتنظيم الرياضات الأولمبية والبارالمبية في مختلف مناطق السعودية بما يضمن تكامل الجهود، وتحقيق أفضل الممارسات التشغيلية، ووضع اللاعبين واحتياجاتهم الفنية والتنظيمية في صميم أولويات المنظومة الرياضية.