بدور لـ «الرياضية»: شخصيتي في «كحيلان» مختلفة

كشفت لـ «الرياضية» الفنانة بدور العتيبي عن ظهورها على الشاشة في مسلسل «كحيلان»، المنتظر عرضه على قناة MBC وشاهد خلال شهر رمضان المبارك.

وتلعب بدور شخصية «نورة» في العمل السعودي، الذي تدور أحداثه حول صراعٍ بين فارسين بدويين، تربطهما صلة الدم، وتفرِّقهما مطامح الزعامة في فترةٍ زمنيةٍ، تعود إلى ما قبل قرنَين في عالمٍ قبلي تحكمه العادات، ومنطق القوة.

وعبَّرت لـ «الرياضية»، بدور عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مراهنةً على نجاحه في سباق الأعمال التلفزيونية الرمضانية، مشيرةً إلى إعجابها بطبيعة الشخصية التي تؤديها، وقالت: «لا أريد أن أحرق العمل، وأكشف تفاصيله، لكنَّني أحببت الدور الذي أدَّيته عطفًا على العفوية التي ظهرت بها، وشخصية نورة التي أرى أنها مختلفةٌ بالنسبة لي».

وأضافت: «كحيلان أحد ثلاثة أعمالٍ جديدةٍ، شاركت فيها خلال الفترة الماضية، وأسأل الله أن يحالفنا التوفيق مع بقية الزملاء والزميلات».

يذكر أن الفنانة السعودية بدور العتيبي تألقت في عديدٍ من الأعمال التلفزيونية والمسرحية سابقًا، منها «مجمع 75»، و«عمتي نوير»، و«الزافر»، و«طاش العودة»، و«هزاع»، و«تساهيل»، و«شباب البومب»، و«مسرحيه المتحف».