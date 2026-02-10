نكونكو: لم أفكر مطلقا بمغادرة ميلان

أكد الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم فريق ميلان الأول لكرة القدم، أنه لم يفكر إطلاقًا بمغادرة النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر الماضي.

وانضم نكونكو إلى ميلان قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بشكلٍ نهائي، الصيف الماضي، إلا أنه واجه صعوبةً في البداية للتأقلم في ملعب «سان سيرو»، لكنْ في نهاية ديسمبر الماضي، سجل النجم الفرنسي هدفين في مرمى فيرونا، ومنذ ذلك الحين، يحرز هدفًا كلَّ 63 دقيقةَ لعبٍ في الدوري الإيطالي.

وصرَّح نكونكو لصحيفة «لا جازيتا» الإيطالية قائلًا: «بصراحةٍ، أسعدني ذلك كثيرًا، لكنْ هدفي الآن أن أكون في أفضل حالاتي البدنية».

وعندما وصل نكونكو إلى ميلان، الصيف الماضي، شارك في فترةٍ من تدريبات تشيلسي التحضيرية للموسم، ما أثَّر عليه في بداية الموسم، وقد تحدَّث عن تلك الفترة بالقول: «كان الأمر أشبه بصحافي يجري مقابلةً دون تحضير الأسئلة. لقد كان صعبًا لأنني لم أتغيَّب عن أي فترةٍ تحضيريةٍ من قبل، وسأفعل أي شيءٍ الصيف المقبل لأتجنَّب تكرار ذلك».

وعلى الرغم من مروره بأشهرٍ صعبةٍ في بداية الموسم الجاري إلا أن اللاعب لم يفكر بمغادرة النادي حيث ذكر: «حاولت الحفاظ على هدوئي لأنني كنت أعرف قدراتي، وكنت واثقًا من أنني سأسجِّل. كان الأمر مجرد مسألة وقتٍ واتزانٍ لا أكثر».