الهلال يجهز بونو قبل الاتفاق

يعمل الجهاز الطبي في نادي الهلال على تجهيز الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراة الاتفاق على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، الجمعة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن مشاركة بونو من عدمها أمام الاتفاق ستتضح خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وتعرَّض الدولي المغربي إلى إصابةٍ في منطقة الكتف، تسبَّبت في إبعاده عن مباراة شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، في دبي ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك بونو في 19 مباراةً مع القطب العاصمي بجميع المسابقات الموسم الجاري، واستقبل 17 هدفًا، وتصدَّى لثمانية.

ويحتل الهلال المركز الأول في سلم ترتيب الدوري برصيد 50 نقطةً من 15 انتصارًا، وخمسة تعادلاتٍ، ودون أي خسارةٍ، ويبتعد بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن النصر الثاني، وثلاثٍ عن الأهلي الثالث.