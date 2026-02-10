الأربعاء.. «فورمولا 1» ينطلق من الصفر

تنطلق في حلبة صخير البحرينية، الأربعاء، الاختبارات الرسمية لبطولة العالم لـ «فورمولا 1» 2026 بمشاركة 11 فريقًا. ويُوصف هذا الموسم بأنه «انطلاقةٌ من الصفر» نتيجة التغييرات الجذرية التي طالت اللوائح التقنية سواء على مستوى وحدات الطاقة، أو تصميم الهياكل، أو الانسيابية الهوائية.

وتستضيف البحرين تجارب ما قبل الموسم على مدار ستة أيامٍ «11 ـ 13 و18 ـ 20 فبراير» حيث تسعى الفرق إلى فهم التوليفة التقنية الجديدة التي يُتوقَّع أن تُعيد رسم خريطة المنافسة بالكامل قبل انطلاق الجولة الافتتاحية في أستراليا، 8 مارس المقبل.

وتوقَّع البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم، أن يشهد الموسم الجديد سباقاتٍ «فوضويةً» في ظل تقارب الأداء بين السيارات الـ 22 نتيجة اعتماد محركاتٍ هجينةٍ مطوَّرةٍ، تجمع بين الطاقة الحرارية والكهربائية، مدعومةً ببطاريةٍ أكبر، وزر تعزيز طاقةٍ جديدٍ «Boost»، يمنح دفعةَ تسارعٍ إضافيةً.

وأوضح سائق مكلارين «26 عامًا»، أن الفوارق الزمنية بين الفرق قد تتقلَّص بشكلٍ غير مسبوقٍ، ما سيجعل إدارة الطاقة والتكتيك أثناء السباقات عنصرًا حاسمًا.

وذكر أن استخدام زر التعزيز، الذي يرفع القوة الكهربائية إلى نحو 350 كيلوواط، سيفتح بابًا واسعًا للمناورات والتجاوزات، لكنَّه في المقابل سيفرض تحدياتٍ تكتيكيةً، خاصَّةً في كيفية توزيع مخزون الطاقة على مدار اللفات.

والتعديلات لم تقتصر على المحركات، بل وشملت أيضًا إعادة تصميم الانسيابية الهوائية، وتقليل مقاومة الهواء، ما سيؤثر في تآكل الإطارات، واستراتيجيات التوقف.

ويرى نوريس أن الاستراتيجيات ستكون «أكثر مخاطرةً» فقد يمنح التعزيز أفضليةً في الخطوط المستقيمة، لكنَّ استهلاك الطاقة قد يترك السائق عُرضةً لفقدان السرعة لاحقًا، لا سيما عند الخروج من المنعطفات.

ويسعى نوريس إلى الدفاع عن لقبه أمام كوكبةٍ من النجوم، أبرزهم الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مراتٍ من ريد بول، والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مراتٍ، الذي يخوض تحديًا جديدًا مع فيراري، إضافةً إلى زميله الأسترالي أوسكار بياستري.

من جهته، كشف الإيطالي أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، عن سيارة الفريق الجديدة «مكلارين M40» في البحرين، مؤكدًا أن جميع الفرق تبدأ فعليًّا من نقطة الصفر، وأن إنجازات الماضي لن تمنح أي أفضليةٍ حقيقيةٍ.

وفي السياق ذاته، وصف البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، القوانين الجديدة بأنها «التحدي الحقيقي للسائقين»، موضحًا أن السيارات ستكون أسرع في المنعطفات، لكنَّها ستستهلك قدرًا أكبر من الطاقة مقارنةً بما تستعيده البطاريات.

وقال: «قد نكسب سرعةً داخل المنعطفات، لكنَّنا قد نخسرها على الخطوط المستقيمة، ما يجعل إدارة الطاقة العامل الحاسم».