قبل موقعة الحسم.. صن داونز يتهم أحد الأعضاء بالتسريب

قرَّر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الإثنين، إيقاف ماريو ماشا، محلل أداء الفريق احترازيًّا.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية اتهام ماشا بتسريب معلومات تكتيكية حساسة إلى رولاني موكوينا، مدرب الفريق السابق، قبل مباراة الفريق المرتقبة ضد ضيفه مولودية الجزائر، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي صن داونز، المتوَّج باللقب عام 2016، مع ضيفه مولودية الجزائر، السبت المقبل، في الجولة السادسة الأخيرة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وبات صن داونز مطالبًا بحصد النقاط الثلاث، من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة، حيث يقبع الفريق الجنوب إفريقي في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين خلف الهلال السوداني المتصدر، الذي يواجه سانت إيلوا لوبوبو، بطل الكونغو الديمقراطية، متذيل الترتيب بخمس نقاط، بينما يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ونفى ماشا، أحد أقدم أعضاء الجهاز الفني لصن داونز، الذي انضم إليه خلال فترة المدرب الشهير بيتسو موسيماني، ارتكاب أي مخالفة، ورغم موقفه، قرَّر النادي إيقافه ريثما تنتهي التحقيقات الداخلية.

وازدادت أهمية مواجهة المولودية بعد تعادل صن داونز 1ـ1 مع مضيفه لوبوبو بمدينة لوبومباشي، الأحد، حيث أدلى البرتغالي ميجيل كاردوسو، مدرب الفريق، بتصريحات مثيرة للجدل عقب المباراة.



وقال كاردوسو، في تصريحات نقلها موقع «افريكا سوكر» الإلكتروني: «نأمل أن يمتلئ الملعب يوم المباراة بجماهيرنا لدعم الفريق، لا أكثر، آمل ألا يتوقع الخصم أو يعرف كيف سنلعب، آمل أن نتحكم في ذلك لنضمن نزاهة المباراة من جانبنا».

وبعد ذلك بوقت قصير، انتشرت تقارير تربط ماشا بالتسريب المزعوم، حيث تم تحديد المحلل كمصدر مشتبه به للمعلومات المسربة قبل عودة موكوينا، مدرب المولودية، المرتقبة إلى ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».

وعلى الرغم من ذلك أوضح مولودية الجزائر نواياه قبل رحلته لمدينة بريتوريا، حيث أكد موكوينا أنَّ فريقه يركز فقط على المهمة الموكلة إليه.

وصرح موكوينا: «الأمر لا يتعلق باصطحاب لاعبي الفريق لزيارة الأصدقاء والعائلة أو الذهاب في رحلة سفاري، مشددًا على أهمية المباراة، حيث إنَّ الفوز سيضمن للفريق الجزائري مكانًا في مرحلة خروج المغلوب».

ومن المقرر أن يمثل ماشا أمام جلسة استماع تأديبية داخلية في محاولة لتبرئة ساحته، في تطور أثار قلقًا في معسكر صن داونز، نظرًا لخدمته التي امتدت لأكثر من عقد من الزمان مع النادي.