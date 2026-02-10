ويليام في المسار الرياضي

استقبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الأمير ويليام، أمير ويلز وولي عهد بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

واصطحب وزير الرياضة ولي العهد الضيف، الأمير ويليام، بجولةٍ على مشروع المسار الرياضي في الرياض، اطَّلع خلالها على مكوِّنات المشروع، وأهدافه في تعزيز جودة الحياة، ودعم أنماط الحياة الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الرياض، وما تُمثِّله من نموذجٍ للتنمية الحضرية المستدامة، ودورها في رفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.