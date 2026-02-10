بايرن يفتح ملف تجديد عقد كين

كشف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ الألماني للشؤون الرياضية، الثلاثاء، عن أن النادي يجري محادثاتٍ مكثفةً مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بشأن مستقبله، لكنَّه أكد في الوقت نفسه أنه لم يدخلوا بعد في مفاوضاتٍ رسميةٍ لتجديد عقده.

وانضم كين، البالغ 32 عامًا، إلى بايرن عام 2023 قادمًا من توتنام الإنجليزي بعقدٍ، يمتدُّ حتى 2027. وقد أحرز قائد منتخب إنجلترا 123 هدفًا في 129 مباراةً خاضها مع بطل الدوري الألماني، والمتصدر الحالي لترتيب «البوندسليجا».

وشدَّد اللاعب في مناسباتٍ عدة على أنه وأفراد عائلته يشعرون براحةٍ كبيرةٍ في مدينة ميونخ، مبينًا أنه لا داعي للتسرُّع في مفاوضات تجديد العقد.

وتحدَّثت تقاريرُ إخباريةٌ عن اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع كين، فيما سُئِل إيبرل عن وضع المهاجم عشية مباراة بايرن ولايبزيج في دور الثمانية لكأس ألمانيا.

وصرَّح إيبرل: «إننا نتحدَّث، لكنْ هذا لا يعني بدء المفاوضات. نحن نُجري مفاوضاتٍ مكثفةً مع هاري، وستتبعها خطواتٌ أخرى».

وامتنع عضو مجلس الإدارة عن التعليق بشأن تلك التكهنات حيث قال: «كل ما يمكنني تأكيده أننا على تواصلٍ وثيقٍ مع هاري بخصوصه وبشأن نجاحنا».