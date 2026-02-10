المواجهة الـ 17 تصدم مارتينز بكونسيساو

يقصُّ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، شريط المواجهة الـ 17 أمام مواطنه بيدرو مارتينز، مدرب الغرافة القطري، في لقاء الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويعرف كونسيساو مارتينز جيدًا، إذ التقى الثنائي في 16 مباراةً على الملاعب البرتغالية والأوروبية قبل حضورهما معًا في نخبة آسيا للمرة الأولى.

وخلال تلك المباريات الـ 16، فازت فرق كونسيساو في تسعٍ منها، فيما انتصر مارتينز في أربعٍ، وانتهت ثلاثٌ بالتعادل، ليؤكد كونسيساو تفوُّقه على مواطنه في المواجهات المباشرة.

والتقى كونسيساو ومارتينز للمرة الأولى، يناير 2012، حين كان الأول يقود فريق أولهانيسي، والثاني مارتيمو، وفاز الأخير 2ـ1 في الدوري البرتغالي، فيما انتهت مواجهة الدور الثاني بالتعادل دون أهدافٍ.

وبعد انتقال كونسيساو إلى تدريب فريق أكاديميكا البرتغالي، التقى مارتينز من جديدٍ، وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 1ـ1 في الدوري، وفاز مارتيمو في الثاني 3ـ1.

وعام 2014، قاد كونسيساو فريق براجا، بينما تولى بيدرو تدريب ريو آفي، وتفوَّق الأول بوضوحٍ على خصمه، إذ قاد براجا إلى الفوز على ريو آفي في أربع مواجهاتٍ متتاليةٍ بواقع اثنتين في الدوري، ومباراةٍ في كأس البرتغال، وأخرى في كأس أليانز، فيما انتهت المواجهة الخامسة بين الفريقين بالتعادل 1ـ1.

ورحل كونسيساو عن تدريب براجا، ليقود فريق فيتوريا جيماريش، الذي خسر أمام ريو آفي بقيادة مارتينز 2ـ3 ضمن منافسات الدور الثاني لكأس أليانز عام 2015، قبل أن يعود جيماريش إلى الفوز على ريو آفي في الدوري 3ـ1، ليستعيد كونسيساو بريقه أمام مواطنه مارتينز، فيما فاز ريو آفي دوريًّا على جيماريش 2ـ0 موسم 2015ـ2016.

هذا، وقاد سيرجيو بعدها فريق بورتو عام 2017، فيما انتقل بيدرو لقيادة فيتوريا جيماريش الذي درَّبه الأول سابقًا.

وتفوَّق بورتو على فيتوريا 4ـ0 في الكأس، ثم 4ـ2 في الدوري، ليفوز كونسيساو من جديدٍ.

وتاليًا، غادر مارتينز بلاده، ليقود أولمبياكوس اليوناني، واصطدم أيضًا ببورتو تحت قيادة كونسيساو في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا عام 2020، وفاز بورتو بقيادة سيرجيو على أولمبياكوس بيدرو 2ـ0 مرتين.