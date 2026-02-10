النصر يطير إلى تركمانستان

غادرت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى مدينة عشق آباد التركمانستانية، استعدادًا لمواجهة أركاداج، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2.