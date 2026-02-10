«لوف سيك بلوز» يبحث عن مجد جديد في الرياض

يتطلع الجواد الأمريكي القوي «لوف سيك بلوز»، العائد لإسطبل ميا فاميليا ريسنج، إلى تعويض مشاركته غير الموفقة في بريدرز كب، عندما يخوض كأس الرياض للسرعة «فئة 2»، البالغة جوائزه الإجمالية مليوني دولار أمريكي، مقدم من البنك الأهلي السعودي، السبت المقبل.

ويشرف المدرب ليبرادو باروسيو على الحصان المنتسب للفحل «غرازن»، الذي يشكل جزءًا من ثلاثي أمريكي قوي في الشوط، إلى جانب إماجينيشن «أمريكا»، بطل سانتا أنيتا سبرنت شامبيونشيب «فئة 2»، وجست بيت ذا أودز «أمريكا»، بطل إيليت باور ستيكس «فئة 3».

وحقق «لوف سيك بلوز» تسعة انتصارات من 43 مشاركة، وبلغت مكاسبه 830 ألف دولار أمريكي، وظهر أخيرًا عندما حلَّ سادسًا في بريدرز كب سبرينت «فئة 1» بعد مسار صعب خلال السباق.

وقال باروسيو، مدرب الجواد: «بعد بريدرز كب، كنت أحلم دائمًا بالمجيء إلى أماكن مثل السعودية ودبي، ولقد سلك مسارًا سيئًا جدًّا هناك، حيث تعرض للضغط وتراجع لنحو عشرة أطوال خلف المقدمة، لكنه بدأ بعدها يندفع بقوة وللأسف لم يجد المساحة المناسبة للتقدم».

وأضاف: «اضطر إلى المناورة بين الجياد من الداخل والخارج عند بداية المسار المستقيم، وفي النهاية خسر بفارق يقارب ستة أطوال. وعندما عاد بعد السباق كان منزعجًا».

وتابع: «بعد بريدرز كب قلت لنفسي دعنا نركز على السباقات الكبرى ونرى ما يمكنه تقديمه، وهذا ما نقوم به الآن ولديه شخصية قوية وبعض الطباع الخاصة، عليك فقط أن تفهمه جيدًا، وأنا أعلم أنه في حالة ممتازة».

وواصل «لوف سيك بلوز» استعداداته بحصة تدريبية تنشيطية على المسار الرملي في ميدان الملك عبد العزيز، صباح الأحد الماضي، بقيادة داني رامسي، خيّال التدريب.