ماذا تعرف عن سيارة «GEN3 EVO» المشاركة في فورمولا إي؟

تمثّل سيارة «GEN3 EVO» أحدث ما وصلت إليه تقنية السباقات الكهربائية في بطولة العالم للفورمولا إي «ABB FIA Formula E World Championship»، بوصفها النسخة المطوّرة من الجيل الثالث «GEN3»، التي صُمّمت لدفع حدود الأداء والاستدامة في رياضة المحركات إلى آفاق غير مسبوقة، مع تعزيز عنصر الإثارة والتنافسية في السباقات الحضرية حول العالم.

وتُعد «GEN3 EVO» أسرع سيارة أحادية المقعد من حيث التسارع ضمن بطولات الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، بعدما حققت قفزة نوعية في أرقام الأداء، إذ تنطلق من 0 إلى 100 كم/س خلال 1.86 ثانية فقط، متفوّقة بنحو 30 في المئة في التسارع على سيارات الفورمولا 1، فيما تبلغ سرعتها القصوى 322 كم/س «200 ميل/س». وتصل قوة السيارة إلى 350 كيلوواط في وضع الهجوم «Attack Mode»، ما يرسّخ مكانتها معيارًا جديدًا لأداء السيارات الكهربائية في السباقات العالمية.

وأدخلت «GEN3 EVO» حزمة من الابتكارات التقنية غير المسبوقة في تاريخ الفورمولا إي، أبرزها اعتماد نظام الدفع الرباعي «AWD» للمرة الأولى في البطولة، ويُستخدم خاصة عند الانطلاق، وخلال التجارب التأهيلية، وفي وضع الهجوم، ما يمنح السيارة تحكمًا وثباتًا أعلى بفضل توزيع الطاقة على المحورين.

كما زُوّدت بنظام كبح تجديدي متطور بقدرة 600 كيلوواط، قادر على توليد ما يقارب 50 في المئة من طاقة السباق عبر استعادة الطاقة، مع كفاءة محرك تتجاوز 90 في المئة، مقارنة بنحو 40 في المئة فقط في محركات الاحتراق التقليدية.

ومن أبرز الإضافات النوعية في هذا الجيل تقنية الشحن السريع بقدرة 600 كيلوواط، التي تتيح تزويد البطارية بالطاقة خلال نحو 30 ثانية أثناء التوقفات، وهو ابتكار أضاف بُعدًا استراتيجيًّا جديدًا لإدارة الطاقة والتكتيك داخل السباق، وفتح المجال أمام سيناريوهات تنافسية أكثر تنوعًا.

وحصلت السيارة على تحديثات هندسية وهيكلية شاملة، شملت هيكلًا أكثر قوة وخفة وانسيابية، مع جناح أمامي قابل للتعديل لتعزيز القوة الضاغطة، إضافة إلى حزمة انسيابية محسّنة تسمح بتقارب أكبر بين السيارات، ما يرفع حدة التنافس على الحلبة. كما زُوّدت بإطارات Hankook iON بقبضة محسّنة تتراوح بين 5 و10 في المئة.

وتجسّد «GEN3 EVO» الفلسفة البيئية للفورمولا إي، من خلال اعتماد إطارات مصنوعة بنسبة 35 في المئة من مواد معاد تدويرها، واستخدام ألياف كربونية معاد تدويرها وألياف طبيعية مثل الكتان في مكونات الهيكل، إلى جانب بطاريات قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، ضمن استمرار اعتماد البطولة كرياضة صفرية الانبعاثات الكربونية.

وتمثل هذه السيارة حلقة انتقالية محورية بين GEN3 والجيل المقبل GEN4، وتهدف إلى رفع مستوى التنافس والإثارة، وتقليص الفجوة التقنية مع بطولات المحركات التقليدية، إلى جانب تسريع وتيرة الابتكار في تقنيات المركبات الكهربائية.

وفي المحصلة، لا تُعد GEN3 EVO مجرد سيارة سباق كهربائية، بل منصة تقنية متقدمة تجسّد مستقبل رياضة المحركات «سرعة خارقة، وكفاءة طاقة عالية، وتقنيات شحن مبتكرة، وتصميم مستدام ينسجم مع التحول العالمي نحو التنقل النظيف».