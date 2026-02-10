عكروشان لـ «الرياضية»: 4 أشهر وراء قصة «من 300 سنة»

أنهى الشاعر السعودي عبد الله اليامي، الملقب بـ «عكروشان»، كتابة نص وطني جديد باسم «من 300 سنة»، الخاص باحتفالات التأسيس 22 فبراير الجاري.

العمل الوطني من ألحان نواف منيف، وأداء الفنان السعودي عبد العزيز العليوي، وتوزيع محمد كامل، برعاية الدكتور فيصل بن حواس الشمري.

واحتاج الشاعر السعودي إلى أربعة أشهر حتى أنهى كتابة النص الخاص بالعمل الوطني.

وأكد لـ «الرياضية» عبد الله اليامي أنَّ فكرة العمل الوطني بدأت بعد حديث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في أمريكا عندما قال: «الولايات المتحدة تقترب من الاحتفال بمرور 250 عامًا على تأسيسها، وتستعد السعودية بعد عامين للاحتفال بمرور 300 عام على تأسيس الدولة السعودية».

وذكر: «الحمد لله أنجزنا العمل الخاص باحتفالات يوم التأسيس، الذي سيكون مفاجأة للجميع، وإن شاء الله ينال إعجاب كل السعوديين».

وقدَّم اليامي شكره إلى الدكتور فيصل الشمري على دعمه المادي والمعنوي للعمل.

وسبق للشاعر السعودي تقديم العديد من الأعمال الوطنية، وكان آخرها عمل «دام الملك سلمان» من ألحان سهم، وأداء الفنان دحوم الطلاسي، وتم عرضه 2024، وعمل «يالعظيم ابن العظيم» أداء المنشد ماجد الرسلاني.