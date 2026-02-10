شبح بيشة في الشرقية.. والتذاكر 99 ريالا

سجلت مبيعات تذاكر حفل الفنان «شبح بيشة» المقرر تنظيمه، الخميس، للمرة الأولى على مسرح «جوي أرينا» في الدمام، قفزة نوعية، إذ تم حجز 70 في المئة من المقاعد المتاحة قبل 48 ساعة من انطلاق الأمسية الفنية.

وشهدت منصات البيع إقبالًا لافتًا من الجمهور، ما أدى إلى نفاد الجزء الأكبر من التذاكر في وقت قياسي، لتبقى نسبة 30 في المئة فقط متاحة أمام الراغبين في الحضور.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات التي يقدمها مسرح «جوي أرينا» في المنطقة الشرقية، لإثراء المشهد الثقافي، وتلبية ذائقة الجمهور المتنوعة، بأسعار تبدأ من 99 ريالًا.

ويعكس هذا المعدل المرتفع في الحجوزات حالة الترقب الجماهيري لليلة التي يحتضنها المسرح الواقع في المدينة العالمية، ويتسع نحو 10 آلاف شخص.

ويقدم «شبح بيشة» خلال الحفل باقة مختارة تمزج بين الإيقاعات التراثية والألحان الطربية، تلبية لشغف الجمهور المتعطش لهذا اللون الفني.

ويُعد هذا الرقم التصاعدي في المبيعات مؤشرًا ملموسًا على تفاعل سكان وزوار المنطقة الشرقية مع الفعاليات النوعية، ويعزز من نجاح الحراك الترفيهي القائم على تلبية مختلف الأذواق الفنية.

الفنان شبح بيشة (أرشيفية)