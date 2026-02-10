قبل الشباب.. يايسله يريح الأهلاويين

منح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، راحةً لجميع لاعبيه، الثلاثاء، بعد وصول بعثة النادي الجداوي فجرًا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي إثر التعادل السلبي أمام الوحدة الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشف لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ عن أن الجهاز الفني بقيادة الألماني يايسله قرَّر إجراء تدريبين، الأربعاء والخميس، قبل المغادرة إلى الرياض لمواجهة الشباب ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، الجمعة .

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 47 نقطةً بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال المتصدر، ونقطتين عن النصر الثاني.