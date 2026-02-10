جالتييه قبل القادسية: كل الاحتمالات واردة

شدد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، على صعوبة مواجهة القادسية، الخميس، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن كل الاحتمالات واردة في مثل هذه المباريات.

وفي المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، الخاص بلقاء القادسية، نقل الحساب الرسمي لنادي نيوم عبر منصة «إكس» عن جالتييه قوله: «المباراة أمام القادسية لن تكون سهلة، فالفريق يتمتع بقوة بدنية عالية وجودة واضحة على المستوى الهجومي، وأراه ثالث أقوى هجوم وثاني أقوى دفاع في الدوري، وهذا يعكس توازنه الكبير».

وأضاف المدرب الفرنسي: «بدأنا التحضير بشكل جيد، وسنجهز أنفسنا بأفضل صورة ممكنة، وتمثل هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لنا لقياس مستوانا أمام أحد أقوى الفرق، ولمعرفة موقعنا في جدول الترتيب».

وتابع مدرب نيوم: «علينا أن نكون أقوياء دفاعيًا، وجاهزين ذهنيًا ونفسيًا، وأن ندخل المباراة بشخصية قوية، وسيكون التركيز عند امتلاك الكرة عاملًا حاسمًا، إلى جانب الانضباط التكتيكي طوال اللقاء، وفي مثل هذه المباريات، كل الاحتمالات واردة».

وتطرق الفرنسي كريستوف جالتييه إلى مواطنه ريان ميسي، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق، قائلًا: «اللاعب جاهز بدنيًا، وخاض مباريات عديدة قبل انضمامه إلينا، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الأجواء وزملائه والدوري، وهو لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا، ومن المهم حمايته من التوقعات الجماهيرية المبالغ فيها، وعندما نحتاج إليه سيكون حاضرًا».

وعن مباريات فريقه خلال شهر رمضان المبارك، أجاب مدرب نيوم: «هذا هو ثالث رمضان أقضيه في بلد مسلم، ونحن نحترم هذا الشهر الكريم، ونحرص على تحقيق التوازن بما يتناسب مع اللاعبين، ومنحهم الوقت الكافي مع عائلاتهم، ورابطة دوري المحترفين أخذت الشهر في الاعتبار عند جدولة المباريات، وهو أمر إيجابي، وفي أوروبا لا يكون من السهل تنظيم الأمور بهذه المرونة».