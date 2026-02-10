قبل الهلال.. الاتفاق يستعيد الغنام.. ويخسر ديمبيلي

غاب الفرنسي موسى ديمبيلي، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن التدريبات، الثلاثاء، بعدما عانى من انتفاخ في الركبة نتيجة الإجهاد وتراكم ضغط المباريات خلال الأسابيع الماضية، بحسب مصادر خاصة لـ«الرياضية».

وأخضع الجهاز الطبي اللاعب لفحوص طبية أخيرة لتحديد قدرته على المشاركة أمام الهلال في مواجهة الجمعة، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي، وسط مؤشرات أولية ترجّح صعوبة لحاقه بالمباراة، في انتظار التقرير النهائي، الذي يتوقع صدوره خلال الساعات المقبلة، وتشير المصادر إلى أنه سيؤكد عدم جاهزيته على الأرجح.

من جانب آخر، كشفت الفحوص الطبية عن سلامة خالد الغنام، لاعب خط الوسط، من الإصابة التي منعته من إكمال مواجهة ضمك الماضية، إذ شارك في التدريبات التي استأنفها الفريق، الثلاثاء.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الاتفاق تدريبات ميدانية استعدادًا لمواجهة الهلال، ويستعد سعد الشهري للظهور في مؤتمر صحافي يعقده مساء الخميس قبل اللقاء، للكشف عن تحضيرات فريقه وتقييم الوضع الفني.