قبل الشباب.. مجرشي جاهز

بيّنت مصادر خاصة لـ «الرياضية» أن إصابة علي مجرشي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبارة عن كدمة بسيطة بالمفصل، وأنها لن تعيقه عن المشاركة أمام الشباب، الجمعة، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي على ملعب أرينا SHG.

وغادر علي مجرشي، مساء الإثنين، خلال مواجهة فريقه أمام الوحدة الإماراتي، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بداعي الإصابة، التي بشأنها خضع إلى فحص طبي أكد تعرضه لكدمة بسيطة بالمفصل، ويشارك بتدريبات الفريق الجماعية قبل مواجهة الشباب المقبلة.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا وخمسة تعادلات، فيما يحتل الشباب الترتيب الـ14 بـ19 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الرياض أقرب مركز للهبوط.