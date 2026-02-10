رودجرز: نتفوق على خصومنا بدنيا.. وأبو الشامات كفاءة

أبدى الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه خلال الفترة الماضية، مبينًا أن الفريق خاض 11 مباراة في فترة زمنية قصيرة جدًا، ما انعكس طبيعيًا على حدّة الأداء، على الرغم من تفوق الفريق البدني في أغلب المباريات.

وقال رودجرز في حديثه عبر حساب النادي على منصة «إكس»: «مؤشراتنا البدنية في جميع المباريات كانت دائمًا أعلى من الخصوم، ما يؤكد رغبة اللاعبين وإرادتهم الكبيرة في الفوز والعمل والركض، وتتابع المباريات يؤثر على الحدة، لكنني راضٍ عن النتائج التي تحققت بالفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاث خلال أكثر فترات الموسم ازدحامًا، وممتن للاعبين على تركيزهم وللجهاز الفني والطبي على دورهم في الاستشفاء والتحضير».

وأوضح أنه من الطبيعي أن ينخفض الأداء قليلًا في مثل هذه المراحل، لكن الفريق يتطلع الآن للانتقال إلى المرحلة التالية من الموسم، واستعادة كامل حدّته.

ووجّه رودجرز شكره لجماهير القادسية، مؤكدًا: «الفريق يشعر بدعم الجماهير، خاصة في المباريات التي تلعب على أرضنا، والجمهور يصنع أجواء رائعة في عدد من المباريات الأخيرة، والنادي يسعى للنمو والتطور وجذب المزيد من المشجعين من خلال الانتصارات والأداء الذي يطمح إليه الجهاز الفني، مع تقديره الكبير للحضور الحالي ودعمهم المتواصل».

وهنّأ رودجرز اللاعب محمد أبو الشامات بعد وصوله إلى 100 مباراة وهو في سن الـ 23: «هذا الإنجاز يعكس جاهزية محمد وكفاءته واحترافيته، وأرى في اللاعب ميزات هجومية واضحة في التقدم للأمام داخل نصف ملعب الخصم، وهو الجانب الذي يعمل على تعزيزه وتشجيعه منذ توليه مهمة تدريب الفريق».