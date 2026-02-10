غياب الجليدان يعيد فيرنانديش.. وكيلر وإلينيخينا بديلان

عاد البرتغالي روجر فيرنانديش، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي لـ «النمور» في مواجهة الغرافة القطري، الثلاثاء، لحساب سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يجلس المدافع الكاميروني ستيفان كيلر، والمهاجم النيجيري جورج إلينيخينا، المنضمان حديثًا، على مقاعد البدلاء.

وقرر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، اختيار التشكيل ذاته الذي واجه النصر في المباراة الماضية ضمن بطولة دوري روشن السعودي، باستثناء دخول فيرنانديش بدلًا من أحمد الجليدان، الظهير الأيمن.

ويغيب الجليدان عن المباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الأصفر العاصمي.

ومع غيابه، يعود الشنقيطي للعب ظهيرًا الأيمن، تاركًا مركز الجناح، الذي شغله أمام النصر، للعائد فيرنانديش.

واستغلالًا لعدم وجود سقف محدد لعدد الأجانب في البطولة القارية، وضع كونسيساو ضِمن قائمته 12 لاعبًا غير سعودي، بينهم 9 أساسيين، و3 على دكة البدلاء.

ويبدأ الفريق الجدّاوي المباراة، التي يحتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وحسن كادش، والألباني ماريو ميتاي.

وفي الوسط يلعب المالي محمدو دومبيا، والبرازيلي فابينيو، والجزائري حسام عوّار، فيما يتمركز روجر فيرنانديش والفرنسي موسى ديابي على الطرفين، ويقف المغربي يوسف النصيري مهاجمًا وحيدًا.

ويجلس على مقاعد البدلاء إلينيخينا وكيلر في ظهورهما الأول ضمن قائمة الفريق بعد التعاقد معهما عبر نافذة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويجاورهما على الدكة المدافع الصربي يان كارلو سيميتش وثمانية أسماء محلية.