جوارديولا: مشكلتنا في الأشواط الثانية.. وخوسانوف ليس شكسبير

شدّد الإسباني بيب جواريولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، على أنهم بحاجة إلى معالجة حالة التراجع في الأشواط الثانية من مبارياتهم، إذا أرادوا الاحتفاظ بأي أمل في مطاردة أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويستضيف سيتي، الأربعاء، فولهام صاحب المركز العاشر بـ 34 نقطة، لحساب الجولة الـ 26 للدوري الممتاز بسجل مميز في مواجهاتهما الـ 35 السابقة منذ ديسمبر 2002، إذ سجل 22 انتصارًا مع أربع خسارات وتسعة تعادلات.

وسيؤدي الفوز على الفريق اللندني الأربعاء إلى رفع رصيد سيتي إلى 53 نقطة، وتقليص الفارق إلى ثلاث في الصدارة على الأقل لمدة 24 ساعة قبل أن يزور أرسنال برينتفورد.

لكن جوارديولا قال إن الحديث عن سباق اللقب سابق لأوانه ما لم يعالج فريقه مشكلة عدم الثبات، فسيتي خطف فوزًا من ليفربول «2ـ1»، لكن هذين الهدفين كانا الأولين للاعبيه في الشوط الثاني خلال أي مباراة في الدوري عام 2026، مع تفوق لمنافسه في جزء كبير من القسم الثاني للمبارة بعدما سيطر هو الأول. كما أهدر تقدمًا بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليتعادل 2ـ2 مع توتنام الأسبوع الماضي.

وقال جوارديولا في مؤتمره الصحافي الإثنين: «علينا أن نكون أفضل وأن نقدم أداءً بالشوط الأول في أنفيلد وليس الشوط الثاني».

وتعزّزت آمال سيتي في المنافسة على ألقاب أربع مسابقات بعودة البرتغالي روبن دياز بديلًا في الشوط الثاني أمام ليفربول. لكن في غيابه والكرواتي يوشكو جفارديول بسبب الإصابة، استغل الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف «21 عامًا» الفرصة لفرض نفسه والحصول على دقائق أكثر.

وأثنى جوارديولا على التطور الكبير للمدافع الشاب الذي وصل إلى سيتي قبل أكثر من عام بقليل من لانس الفرنسي وهو لا يتقن الإنجليزية بعد، واحتاج إلى وقت للتأقلم.

وقال المدرب: «أعترف أنه لا يتحدث مثل ويليام شكسبير، لكنه يتحسن يومًا بعد يوم.. إنه سريع جدًا، واستعادة موقعه من أقوى مميزاته، لكنه ليس مجرد لاعب سريع، بل ذكي أيضًا».

وتابع :«عادة حين يملك اللاعب هذه القدرات البدنية يعتمد عليها فقط ولا يستخدم ما يجري في رأسه. لكن هو يملك الأمرين، ولهذا فهو يتحسن أيضًا بالكرة.. إنه متحمس للتطور وقادر عليه. وفي مثل هذا العمر وبعقلية منفتحة، قلت أخيرًا إن سيتي يملك مدافعًا لأعوام طويلة».

ويعود آخر فوز لفولهام على سيتي إلى الجولة الـ 32 من موسم 2008ـ2009 عندما كسب خارج ملعبه 3ـ1، وبعدها خاض 21 مباراة ضده خسر 18 منها 16 تواليًا، وتعادل في ثلاث.

وكان أكبر فوز لسيتي بخماسية نظيفة في موسم 2013ـ2014. أما أكبر خسارة تكبدها فكانت 1ـ3 موسم 2008ـ2009.

وخارج ملعبه لا يؤدي فولهام جيدًا الموسم الجاري فمن أصل 12 مباراة فاز ثلاث مرات وخسر سبع وتعادل في اثنتين، واستقبل 21 هدفًا وسجل 13.